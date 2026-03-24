Beyaz Saray, Münir-Trump telefon görüşmesini doğruladı ancak içeriğine ilişkin detay paylaşmadı. Bir Beyaz Saray yetkilisi "Bunlar hassas diplomatik görüşmeler ve ABD basın yoluyla müzakere yürütmeyecek" açıklamasında bulundu. Pakistan'ın arabuluculuk girişimi, Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün süreyle durdurma kararının hemen ardından geldi.

İslamabad'da bu hafta görüşme yapılabilir

Birden fazla uluslararası kaynak, bu hafta içinde İslamabad'da yüz yüze bir toplantının gerçekleşebileceğini aktarıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios'un aktardığına göre müzakereler için iki farklı format tartışılıyor. Birinci senaryoda İran Dışişleri Bakanı Abbas Aragçi, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner bir araya gelecek. İkinci senaryoda ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın görüşmesi planlanıyor.

Pakistan neden arabulucu olarak öne çıkıyor?

Pakistan'ın bu rolü üstlenmesi tesadüf değil. Ülke hem İran hem de Körfez ülkeleriyle güçlü ilişkiler sürdürüyor. Geçen yıl eylül ayında Suudi Arabistan ile karşılıklı savunma anlaşması imzalayan Pakistan, aynı dönemde Trump'ın Beyaz Saray'da Asim Münir'i ağırlamasıyla da Washington ile yakın bir diyalog kurmuştu. Trump o görüşmede "Pakistan İran'ı çoğu ülkeden daha iyi tanıyor" ifadesini kullanmıştı.

Savaşın başladığı şubat ayından bu yana Pakistan, hem Washington hem de Tahran ile iletişim kanallarını açık tuttu. Başbakan Şahbaz Şerif, pazartesi günü İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı İshak Dar ise İranlı ve Türk meslektaşlarıyla ayrı ayrı temas kurdu.

İran görüşmeleri reddediyor

Trump, "verimli görüşmeler" yapıldığını ve 15 maddelik bir çerçevede önemli uzlaşma noktalarına ulaşıldığını iddia ederken, İran tarafı ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğünü kesinlikle reddediyor. İran Dışişleri sözcüsü, bazı dost ülkeler aracılığıyla mesajlar alındığını ve ülkenin temel pozisyonlarına uygun yanıtlar verildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Galibaf ise Trump'ın müzakere iddialarını "ABD ve İsrail'in battığı bataklıktan kurtulmaya çalışması" olarak nitelendirdi.

Mısır, Türkiye ve Umman'ın da arabuluculuk çabalarına katıldığı bu süreçte, Pakistan'ın İslamabad'ı müzakere masası olarak sunması bölgesel dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.