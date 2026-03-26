Noelia, 2022 yılında devlet denetimindeki bir gençlik merkezinde üç kişi tarafından cinsel saldırıya uğradı. Yaşadığı travmanın ardından beşinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu ancak hayatta kaldı. Düşüş sonucunda omurilik hasarı oluştu ve belden aşağısı felç kaldı. Kronik nöropatik ağrılar, idrar kaçırma ve iyileşme olasılığı olmayan ciddi bir engellilik tablosuyla yüz yüze geldi.

İki yıllık hukuk mücadelesi

Noelia, 2024 yılında ötanazi başvurusunda bulundu. Ancak babası, kızının borderline kişilik bozukluğu nedeniyle böyle bir kararı verecek kapasitede olmadığını savunarak mahkemeye başvurdu. Dava İspanya'nın en yüksek yargı organlarına kadar taşındı. Şubat 2026'da İspanya Anayasa Mahkemesi, babanın itirazını reddetti. Mahkeme, Noelia'nın karar verme kapasitesine tam olarak sahip olduğunu ve talebinin yasanın öngördüğü "ciddi, kronik ve engelleyici acı" kriterlerini karşıladığını belirtti. Son olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de babanın geçici tedbir talebini reddederek sürecin önünü açtı.

Son röportajında ailesiyle vedalaştı

Antena 3'e verdiği röportajda Noelia, ailesinin hiçbir ferdinin ötanazi taraftarı olmadığını kabul etti. Annesi Yolanda Ramos ise kararı desteklemediğini ancak kızının yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Noelia, en güzel elbisesini giyeceğini ve sonunda huzur bulacağını umduğunu ifade etti. Zor bir çocukluk geçiren, hayatının büyük bölümünü kurumsal bakım altında yaşayan genç kadın, depresyon ve obsesif kompülsif bozuklukla da mücadele ediyordu.

İspanya'nın 2021 tarihli Ötanazi Yasası, ciddi ve kalıcı acı çeken bireylere yardımla ölüm hakkı tanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana yüzlerce kişi bu haktan yararlanmak için başvuruda bulundu. Ancak Noelia'nın davası, fiziksel engelin yanı sıra psikolojik travma gerekçesiyle onaylanan ilk vaka olması nedeniyle İspanya'da derin tartışmalara yol açtı.