Son Mühür / İzmir’de Seferihisar ve Balçova’da gerçekleşen operasyonda yeni gelişme yaşandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nı talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Başkan Yiğit hakkında, ev hapsi kararı verildi.

Bayır hakkında da karar çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi meclis üyesi Doğuş Bayır hakkında da ev hapsi kararı verildi.

İl Başkanı Gümrükçü kapıda karşıladı!

Ev hapsi kararı verilen Başkan Yiğit ve meclis üyesi Bayır'ı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü kapıda karşıladı. Başkan Yiğit ve İl Başkanı Gümrükçü, sarılarak sevinçlerini paylaştı. İl Başkanı Gümrükçü, "Ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Balçova belediye başkanımız Onur Yiğit ve Güzelbahçe belediye meclis üyemiz Doğuş Bayır’ı Seferihisar adliyesi kapısında karşıladık" dedi.

Bayır ile de kucaklaştı

İl Başkanı Gümrükçü, dört gündür gözaltına alınan isimlerden Doğuş Bayır'ın CHP eski milletvekili babası Tacettin Bayır ile de kucaklaşarak 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.