Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'nin gıda enflasyonu listesinde üst sıralarda olduğunu belirterek, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gamze Akkuş İlgezdi: İç savaşı tam olarak bitmeyen Suriye bile bizden iyi durumda

AK Parti iktidarının yanlış ekonomi ve tarım politikalarını ısrarla sürdürdüğünü belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, iktidarın halkını aç bıraktığını söyleyerek, “Gıda enflasyonu yaz döneminde de dur durak bilmiyor. Dünya gıda enflasyon listesinde devlet başkanı kaçırılan Venezuela, savaş içindeki İran ve enflasyonun yıllardır en yüksek olduğu Arjantin’den sonra dördüncü sıradayız.

İç savaşı tam olarak bitmeyen Suriye bile bizden iyi durumda. Meyve ve sebzenin en bol olduğu yaz döneminde bile halkımız gıdaya erişemiyor. Köprüleri, otoyolları satmaya hazırlanan AK Parti iktidarı, halkını aç bırakmaya devam ediyor. Savaşın ve kaosun olduğu ülkelerden bile daha kötü durumda bir gıda enflasyonumuz var. Yanlış ekonomi ve tarım politikalarını inatla ve ısrarla sürdüren AK Parti, savaş ülkeleri Sudan, Yemen ve Myanmar’dan kat be kat kötü durumda. Eserinle övün AK Parti, verimli topraklarımızda halkımıza ihtiyacı olan gıdayı sağlamamakla övün” şeklinde konuştu.

"Ülkemiz, adeta planlı bir kıtlık coğrafyasına dönüştürüldü"

Son olarak, AK Parti iktidarında vatandaşın ağır bir fatura yaşadığının altını çizen CHP'li İlgezdi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uygulanan akıl dışı ekonomi programların, tarım ve hayvancılığı bitiren hamlelerin ağır faturasını halkımız çekiyor. Bugün mutfaktaki yangınla halkımız mücadele ediyor. Gıdaya erişimin her geçen gün imkansız hale geldiği, çocukların yatağa aç girdiği kapkaranlık bir iklimi yaşıyoruz.

AK Parti iktidarı, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının dahi altında hayatta kalmaya çalışan milyonlarca insan yarattı. Yanlış ekonomi politikalarıyla, üreticiyi toprağına küstüren kararlarla güzel ülkemiz, adeta planlı bir kıtlık coğrafyasına dönüştürüldü. Asgari ücretlilerimiz, ömrünü bu ülkeye vermiş emeklilerimiz ve geleceksiz bırakılan işsizlerimiz tamamen açlığın insafına terk edildi. Halkımızı bu çaresizliğe mahkum eden şey bir kader değil; bu durum, iktidarın emeğin ve emekçinin karşısında durup; rantın, şatafatın ve haksız zenginliğin tarafında açıkça saf tutmasının en net kanıtıdır"