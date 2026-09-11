Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1211 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan yeni tertip 5 TL ve 50 TL banknotları 11 Eylül itibarıyla piyasaya çıkardı. Cüzdanlarında yeni basım paraları gören vatandaşların merak ettiği "Banknotlar değişti mi?" ve "Mevcut paralar geçersiz mi oldu?" sorularına yanıt veren Merkez Bankası, yeni serilerde sadece imza değişikliğine gidildiğini duyurdu. Piyasada bulunan önceki tertip 5 TL ve 50 TL banknotlar tedavülden kaldırılmadı; eski ve yeni banknotlar bir arada geçerli olmaya devam edecek.

YENİ BANKNOTLARDA NE DEĞİŞTİ, ESKİ PARALARI DEĞİŞTİRMEK GEREKİR Mİ?

Yeni tedavüle giren 9. tertip 50 TL ve 10. tertip 5 TL banknotlarda değişen tek unsur üzerilerinde yer alan imzalar oldu.

Vatandaşların cüzdanlarındaki mevcut paraları değiştirmesine veya bankalara başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Yeni tertip banknotların teknik ve görsel özellikleri şöyle özetlenmiştir:

Tasarım ve Boyut: Yeni banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları, renkleri ile genel görünümleri önceki serilerle tamamen aynıdır.

Yeni banknotların boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları, renkleri ile genel görünümleri önceki serilerle tamamen aynıdır. Geçerlilik Durumu: Eski tertip 5 TL ve 50 TL banknotlar tedavülde kalmaya devam edecek olup alışverişlerde sorunsuz şekilde kullanılabilir.

YENİ 5 TL VE 50 TL BANKNOTLARDA KİMLERİN İMZASI YER ALIYOR?

11 Eylül itibarıyla tedavüle çıkarılan yeni tertip banknotlardaki imza dağılımı şu şekildedir:

9. Tertip 50 TL Banknotlar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara 'nın imzalarını taşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile Başkan Yardımcısı 'nın imzalarını taşıyor. 10. Tertip 5 TL Banknotlar: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzalarını taşıyor.