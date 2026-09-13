Dizide çaylak Yeşil Fener John Stewart ile tecrübeli yüzük taşıyıcısı Hal Jordan, Dünya üzerinde yaşanan esrarengiz bir cinayetin izini sürüyor. Aaron Pierre ile Kyle Chandler ikilisinin sergilediği ekran uyumu izleyiciden tam not alıyor. Yapım, alıştığımız süper kahraman temasını sert ve karanlık bir suç dramasıyla harmanlıyor.

Dördüncü bölümün finalinde açığa çıkan Manhunter gerçeği, ana hikayedeki taşları yerinden oynattı. Hal Jordan karakterinin akıbetine dair sırlar ve kozmik komplo düğümü giderek sıkılaşıyor. Seyirciler şimdi beşinci randevuya odaklandı. Heyecan dorukta.

Lanterns 5. bölüm ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

Lanterns 5. bölüm, 13 Eylül 2026 Pazar akşamı ABD yerel saatiyle 21.00'de HBO ekranlarında ve dijital yayın servisi Max platformunda izleyici karşısına çıkacak. Türkiye'deki dizi tutkunları yeni bölümü saat farkı sebebiyle 14 Eylül Pazartesi sabaha karşı 04.00 sularında izleme fırsatı bulacak.

Haftalık periyotla ekranlara gelen yapım, sekizinci bölümün ardından sezon finali yapacak. Düğüm çözülüyor.

Bölüm Sırası Orijinal Yayın Tarihi Sezon Durumu 1. Bölüm 16 Ağustos 2026 Yayında 2. Bölüm 23 Ağustos 2026 Yayında 3. Bölüm 30 Ağustos 2026 Yayında 4. Bölüm 6 Eylül 2026 Yayında 5. Bölüm 13 Eylül 2026 Yayında 6. Bölüm 20 Eylül 2026 Gelecek Hafta 7. Bölüm 27 Eylül 2026 Gelecek Hafta 8. Bölüm (Final) 4 Ekim 2026 Sezon Finali

DC evreninin yeni dizisi nereden ve nasıl izlenir?

Lanterns, küresel ölçekte Warner Bros. Discovery çatısı altındaki HBO kanalı ile Max dijital akış platformu üzerinden resmi olarak yayınlanıyor. İngiltere'de Sky Atlantic ile NOW TV aboneleri yeni bölümlere anında erişim sağlarken, ülkemizde de içerik anlaşmasına bağlı olarak Max veya yerli partner kanallar üzerinden takip ediliyor. Korsan sitelere yönelmek istemeyen seyirciler resmi yayın ağları üzerinden abonelik başlatarak bölümlere yüksek kalitede ulaşıyor. Yayın zili çaldı.

Lanterns ilk sezonu kaç bölüm sürecek ve ne anlatıyor?

Lanterns dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölüm olarak tasarlandı. HBO yapımcıları, klasik uzun sezonlar yerine hikaye örgüsünü diri tutan kısa ve tempolu bir anlatım benimsedi. James Gunn liderliğindeki yeni DC sinematik evreninin temel taşlarından sayılan dizi, Dünya'nın ücra bir kasabasında başlayan şüpheli ölümü aydınlatmaya odaklanıyor.

Aaron Pierre'in hayat verdiği John Stewart karakteri, gelecek yıl beyaz perdeye taşınacak büyük sinema projelerine de doğrudan köprü kuracak. Hikaye derinleşiyor.