Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in fonlar üzerine yaptığı çıkışları değerlendirerek, geçmiş ile geleceğin muhasebesini yaparak, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Burak Dalgın: Önce 25 yıl önceye gideceğiz sonra günümüze geleceğiz

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bakan Şimşek'in TSPB büyük kongresinde gerçekleştirdiği çıkışı değerlendiren İYİ Partili Burak Dalgın, "Bir adım daha atalım ve fonları konuşalım Önce bir, sonra 25 yıl önceye gideceğiz; sonra gününüze döneceğiz 4 Kasım 2025. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin kamuya açık olan büyük kongresindeyiz. Sayın Bakan Mehmet Şimşek “fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz” dedi. Fon büyüklükleri bugünkü değerlerinin dörtte biri kadardı. On ay boyunca bir düzenleme yapılmadı. Gelelim 2001’e. Büyük ekonomik krizinin sebeplerinden biri, banka sahiplerinin kendi grup şirketlerine kredi vermeleriydi. Risk vatandaşa (mevduat yapanın), fayda banka/ şirket sahibine. Bankacılık reformlarının önemli bir adımı bu alanda atıldı" dedi.

"Sayın bakan ve heyetinin görev bilmek değil"

Son olarak, Bakan Şimşek'e yönelik eleştirilerine devam eden Dalgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Dönelim bugüne. Halktan para toplayan fonların, kendileriyle ilişkili şirketlerin hisselerine yatırım yapması/ finansman sağlaması, hele de yüksek miktarda ve şeffaflıktan uzak yapılıyorsa, benzer bir risk doğurur. Sayın Bakan ve heyetinin görevi “bilmek” değil, mazbut vatandaşı koruyacak, adil rekabeti tesis edecek ve sağlıklı bir piyasanın oluşmasını sağlayacak tedbirleri almaktır"