Son Mühür- Serbest fonlarla ilgili düzenlemelerin ardından BIST 30 hisselerine olan talep Borsa İstanbul'u yukarı yönlü hareketlendirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,25, dolar/TL yüzde 0,34 ve avro/TL yüzde 0,38 değer kazanırken, altının gram fiyatı yüzde 0,87 değer kaybetti.

14 bin puan seviyesinin üzerine tırmanmasının ardından yukaru yönlü hareketini sürdüren BIST 100 endeksi, en düşük 14.000,94 puanı ve en yüksek 14.673,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,25 üstünde 14.467,25 puandan tamamladı.

Bu haftanın kaybettireni altındı.



Ons altının 4 bin 300- 4bin 400 dolar aralığında inişli çıkışlı grafiği dikkat çekerken Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 azalışla 6 bin 830 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 284 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,83 azalışla 11 bin 190 liraya geriledi.

İZKO'nun verilerine göre...



İzmir Kuyumcular Odası'nın verilerine göre İzmir'de gram altın 6 bin 710 liradan, çeyrek altın 11 bin 800 lirdan, yarım altın 23 bin 600 liradan ve tam altın 47 bin 200 liradan satışa sunuluyor.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artışla 48,46050 liraya, avro da yüzde 0,38 yükselişle 56,4710 liraya çıktı.

Hisse senedi fonlarının yüzde 2.74 yükseldiği haftada yatırım fonları yüzde 0,87, emeklilik fonları yüzde 1,54 değer kazandı.