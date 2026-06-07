Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Edinilen bilgilere göre saldırganların silahından çıkan 2 mermi, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah 8:30'da isabet etmişti. Maskeli saldırganlar, binayı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, genel müdürlük binası önünde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Saldırganlar ticari taksi ile kaçtı

Dış cephede ve camlarda hasar meydana gelirken, polis ekipleri binanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yeri inceleme uzmanları, bina önünde ve çevresinde boş kovan tespiti ile delil toplama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganların ticari taksi ile kaçtıkları öğrenildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından ekiplerin gerçekleştirdiği çalışamalar doğrultusunda saldırıyı düzenlediği ihtimali üzerinde durulan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık'tan açıklama!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "07.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silah ile ateş edilmesi olayı ile ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmış olup, faillerin açık kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltı işlemleri yapılmıştır. Yürütülen soruşturma her yönüyle titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.