Son Mühür- Nisan ayında tarım arazilerini koruma adına getirilen düzenleme hobi bahçesi sahiplerinde, yıkım mı olacak? endişesine kapı aralamıştı.

AK Parti içinde de itirazların yükseldiği süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, orta yol bulunması talimatının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın harekete geçtiği ortaya çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber'de konuk olduğu programda hobi bahçelerinin geleceğine dair somut adımların atılacağının işaretlerini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği adreslerden biri olan Bakan Kurum,

“Gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla her tarım alanında, her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı. Bir taraftan da vatandaşımızın bilhassa pandemi sonrasında gelen bir talebi var. Yani toprağa basabilmek, toprakta iş yapabilmek, çoluğuyla çocuğuyla orada vakit geçirebilmek. Bir kanun, bir düzenleme çerçevesinde bu ihtiyacı gidermeliyiz'' vurgusunda bulunarak,

“Tarım alanlarının hoyratça kullanılamayacağını, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız (Cevdet Yılmaz) başkanlığında ilgili bakanlıklarımızla birlikte buna ilişkin bir çalışma yürütüyoruz.

Her iki talebi de gözetecek bir çalışmayı inşallah hayata geçireceğiz.

Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun, yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz. Bu çalışma inşallah yakın zamanda hayata geçecek.” ifadesiyle hobi bahçesi sahiplerini umutlandırdı.

Yoksulun hobi bahçesi hedefte...



Hobi bahçesi adı altında havuzlu villaların toprağı betona boğmasını engellemek adına yaşama geçirilen düzenlemeden endişe edenler seslerini duyurmak için Ankara'da ortak bir eyleme hazırlanıyor.



Hobi bahçesi sahiplerinin itirazlarına kulak veren CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen,

''Ülke gündemi yoğun ama iktidarın ve ortaklarının gündemi saptıran açıklamalarına karşı halkın gerçek gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Dün, köylünün evine, ahırına, konteynerine yönelik planlanan teklife, TBMM'den tepki göstermiştim.

Bırakın insanlar köyünde, mahallesinde yaşasın.

Zenginlerin tarım arazilerine veya orman alanlarına kurduğu lüks villa sitelerine dokunulmazken, yoksulun "hobi bahçesi" hedefte.

Bugün milyonlarca aile, yeni bir yapı kayıt düzenlemesiyle hem mülkiyet güvencesine hem de güvenli konutlara kavuşmayı umut etmektedir'' mesajı vermişti.