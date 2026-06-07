Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Edinilen bilgilere göre saldırganların silahından çıkan 2 mermi, Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah 8:30'da isabet etmişti. Maskeli saldırganlar, binayı kurşun yağmuruna tuttuktan sonra kayıplara karıştı. Ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda ise, Otokoç Genel Müdürlüğü’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından saldırıyı düzenlediği ihtimali üzerinde durulan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Saldırı bununla da sınırlı kalmadı. Adres bu kez Antalya'da bulunan Otokoç galerisi oldu.

Bir günde ikinci saldırı!

Akşam saatlerinde Antalya'da yer alan Otokoç galerisine yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı, anı gün içerisinde Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Otokoç'a yönelik gerçekleştirilen ikinci saldırı olarak dikkat çekti.