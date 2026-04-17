Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen s*lahlı saldırı, arkasında tarifsiz bir acı ve unutulmayacak bir kahramanlık destanı bıraktı. 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin sınıfa ateş açtığı sırada 56 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara, canını hiçe sayarak kendini 5'inci sınıf öğrencilerinin üzerine siper etti. Sekiz öğrencisiyle birlikte şehit düşen Ayla öğretmenin oğulları Furkan ve Ertuğrul Kara'nın annelerinin ardından kurduğu "Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu" sözleri ise milyonları gözyaşına boğdu. Türkiye'nin kalbine kazınan Ayla Kara öğretmenin hayat hikayesi ve o kara güne dair en çok aranan gelişmelerin ayrıntıları.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu güne büyük bir trajediyle başladı. 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emniyet mensubu olan babasına ait silahlarla okula gelerek dehşet saçtı. Sınıfları hedef alan saldırgan, etrafa rastgele ateş açtıktan sonra kendi hayatına son verdi. Tüm ülkeyi sarsan bu korkunç saldırıda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada katliamda kullanılan silahların sahibi olan baba Uğur Mersinli tutuklandı.

ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLAN AYLA KARA KİMDİR?

Türkiye'nin yüreğini yakan olayda adını tarihe yazdıran Ayla Kara, 56 yaşında ve mesleğine aşık bir matematik öğretmeniydi. Emekliliği gelmesine rağmen "Gücüm yettiği kadar öğrencilerime destek olayım" diyerek okuldan kopamayan Ayla öğretmen, Ayser Çalık Ortaokulu'nda görev yapıyordu. Silah seslerini duyduğu an koşarak sınıfa giren ve hiç düşünmeden kendini 5'inci sınıf öğrencilerinin üzerine siper eden kahraman eğitimci, kurşunların hedefi oldu. Öğrencilerini korurken şehit düşen Ayla Kara, memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları içinde toprağa verildi. Acı haberi alan eşi Ramazan Kara'nın ise üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

AYLA ÖĞRETMENİN OĞULLARI FURKAN VE ERTUĞRUL KARA NE DEDİ?

Annelerinin acısıyla sarsılan Furkan ve Ertuğrul Kara kardeşler, taziyeleri kabul ederken söyledikleri sözlerle herkesi derinden etkiledi. Annelerinin bir kahraman olarak can verdiğini anlatan oğullarından Furkan Kara, yaşadıkları tarifsiz acıyı ve gururu şu sözlerle ifade etti:

"Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu. Tek tesellimiz, annemin siper olduğu öğrencilerden birinin hayatta kalması. O şekilde şehadet makamına erdiği söylendi."

Annesinin kendi eğitim hayatında da büyük emeği olduğunu anlatan Furkan Kara, onun fedakarlıkları sayesinde Türkiye 345'incisi olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandığını belirtti. Kara, "Emek verdiği yolda hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Oğlu olarak onunla gurur duyuyorum" diyerek tüm Türkiye'yi duygulandırdı.