İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail ile Lübnan arasında yürürlüğe giren 10 günlük ateşkese ilişkin Netanyahu'dan değerlendirmeler geldi. Sürecin barış için bir fırsat sunduğunu belirten Netanyahu kalıcı çözüm için daha uzun bir yol bulunduğunu da sözlerine ekledi.

“43 yıl sonra ilk”

İsrail ve Lübnan temsilcilerinin uzun yıllar sonra ilk kez direkt görüşmeler gerçekleştirdiğine vurgu yapan Netanyahu, bu temasların diplomatik açıdan önemli olduğunun da altını çizdi. Barış sürecinin ise henüz başlangıç seviyesinde olduğunu belirtti.

İki ihtimal de masada!

Ateşkes kararı hakkında da konuşan Netanyahu, güvenlik önlemlerinden taviz verilmeyip diplomatik adımların devam edeceğini belirtti. “Bir elimiz silah tutuyor, diğer elimiz barış için uzanıyor” diyen Netanyahu, askeri ve diplomatik sürecin bir arada olacağını belirtti.

ABD'ye vurgu!

Netanyahu, ateşkes sürecinin oluşmasında ABD’nin etkisine de vurgu yaptı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi çerçevesinde Lübnan hükümetiyle ortak bir çözüm arayışına fırsat doğduğunu belirtti.

Hizbullah açıklaması!

Netanyahu, açıklamasında Hizbullah’a yönelik operasyonlara da vurgu yaptı. Hizbullah'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde azaldığını iddia eden Netanyahu, roket ve tanksavar saldırılarının önemli ölçüde etkisiz hale getirildiğinin de altını çizdi.