İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı üzerinden yaptığı tehditlere sert bir açıklamayla karşılık verdi. Kalibaf, İran’ın enerji altyapısına yönelik olası bir saldırının, bölgede geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı “herhangi bir tehdit olmaksızın tamamen açmaması” durumunda, ülkenin elektrik santrallerini hedef alacaklarını ifade etmişti. Bu açıklama, zaten yüksek seyreden bölgesel tansiyonu daha da artırdı.

Kalibaf ise sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, İran’ın enerji tesislerine yönelik bir saldırının yalnızca ülkesine değil, tüm bölgeye yayılacak ciddi bir krizi tetikleyeceğini belirtti. “Ülkemizdeki enerji santralleri ve altyapı tesislerinin hedef alınmasının hemen ardından, bölgedeki kritik altyapı, enerji ve petrol tesisleri meşru hedef haline gelecektir” ifadelerini kullanan Kalibaf, bu durumun sonuçlarının ağır olacağına dikkat çekti.

İranlı yetkili ayrıca, böyle bir senaryoda enerji arzının ciddi şekilde sekteye uğrayacağını ve petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalacağını belirtti. Açıklamada, olası bir askeri müdahalenin yalnızca iki ülke arasında kalmayacağı, küresel enerji piyasalarını ve uluslararası ticareti de derinden etkileyeceği söyledi.