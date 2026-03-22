Ramazan Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı’na akın etti. Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp’ta hem araç hem de yaya geçişlerinde yoğunluk oluştu. Özellikle Batum’a gitmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınırda yoğunluk oluşturdu.

Vizesiz geçiş ve Batum’un yakınlığı nedeniyle günübirlik geçişler arttı. Sarp Sınır Kapısı, bayram ve tatil dönemlerinde ülkenin en çok tercih edilen yurt dışı rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Sınır kapısındaki hareketlilik son yılların verilerine de yansıdı. Pandemi etkisiyle 2021’de 958 bin 338 yolcu geçiş yaparken, 2022’de bu sayı 5 milyon 60 bin 994’e yükseldi. 2023’te 6 milyon 261 bin 289 ile rekor kıran geçiş sayıları, 2024 ve 2025’te sırasıyla 5 milyon 555 bin 125 ve 5 milyon 42 bin 675 olarak kaydedildi.

Yoğunluk nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ve Sarp güzergahında trafik tedbirleri artırıldı. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bayram boyunca sürücüleri hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve uzun yolda dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.