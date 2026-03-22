İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamalarına yanıt verdi. Pezeşkiyan, İran’ın hedef alınmasına ilişkin ifadelerin, ülkesinin direncini kırmak yerine daha da güçlendirdiğini vurguladı.

“İran’ı silme hayali acizliğin göstergesi”

Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın “İran’ı haritadan sildik” sözlerine sert tepki gösterdi. Pezeşkiyan, bu tür söylemlerin İran halkının tarihsel direnci karşısında çaresizlik ve güçsüzlüğün bir yansıması olduğunu ifade etti.

İran lideri, ülkesinin köklü geçmişine ve toplumsal dayanışmasına dikkat çekerek, tehdit dilinin sonuç vermeyeceğini belirtti.

“Tehditler İran halkını kenetler”

Açıklamasında birlik mesajı veren Pezeşkiyan, dış kaynaklı baskı ve tehditlerin İran toplumunu daha da bir araya getirdiğini vurguladı. Ülkesine yönelik her türlü baskıya karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Pezeşkiyan, sahada da gerekli karşılıkların verileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı mesajı

İran Cumhurbaşkanı, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’na da değindi. Pezeşkiyan, İran topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulunmayan tüm ülkelerin gemilerine boğazın açık olduğunu belirtti.

Bu açıklama, bölgedeki deniz trafiği ve enerji güvenliği açısından dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.

Trump’ın sözleri gerilimi tırmandırdı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullanmış ve ülkenin askeri kapasitesinin ortadan kaldırıldığını öne sürmüştü. Bu açıklamalar, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden yükseltmişti.

Bölgesel tansiyon yükseliyor

Karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da zaten yüksek olan gerilimi daha da artırırken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlar, taraflar arasındaki sert söylemlerin sahadaki gelişmelere de yansıyabileceğine dikkat çekiyor.