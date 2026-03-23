ABD ile İran arasında yürütüldüğü belirtilen temaslara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşme talebinde bulunduğunu öne sürdü.

ABD’den İran’a doğrudan temas talebi iddiası

İsmi açıklanmayan İranlı yetkiliye göre, ABD yönetimi geçtiğimiz cumartesi günü İran Meclis Başkanı Galibaf ile görüşmek için resmi talepte bulundu. Ancak İran tarafının bu talebe henüz yanıt vermediği belirtildi.

Yetkili, söz konusu talebin İran’ın en üst güvenlik organlarından biri olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından da henüz değerlendirmeye alınmadığını ifade etti.

Görüşmelere ilişkin çelişkili açıklamalar

ABD ve İran’dan yapılan açıklamalarda, iki ülke arasında sürdüğü belirtilen temaslara dair farklı ifadeler dikkat çekiyor. Taraflar görüşmelerin içeriği ve muhatapları konusunda net bir tablo ortaya koymazken, kulis bilgileri sürecin perde arkasına dair soru işaretlerini artırıyor.

Trump’tan “üst düzey temas” vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin sürdüğünü doğrulamış ancak karşı tarafta kimlerle temas kurulduğuna dair isim vermemişti.

Trump, “En üst düzey isimlerle görüşüyoruz” diyerek İran’daki mevcut güç yapısının değiştiğini savunmuştu.

“Dini liderle görüşmüyoruz” açıklaması

Trump, görüşmelerin İran’ın dini lideriyle yapılmadığını açıkça dile getirmişti. İran’daki liderlik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ülkede farklı aktörlerin etkili olduğunu öne sürmüştü.

Ayrıca İran’daki bazı isimlerin durumuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Trump’ın açıklamaları, diplomatik sürecin karmaşık yapısını gözler önüne serdi.

Karar süreci Tahran’da

ABD’nin olası görüşme talebine ilişkin son kararın İran yönetimi tarafından verileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür temasların kabul edilmesi halinde iki ülke arasındaki gerilimin seyrinde yeni bir döneme girilebileceğini değerlendiriyor.