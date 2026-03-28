İran ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran yönetiminin İsrail'in güney bölgelerini hedef alan misilleme saldırısında sıcak bir gelişme yaşandı. ABD ve İsrail’in ortak operasyonlarına yanıt olarak fırlatılan füzelerden birinin, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Eilat kentine isabet ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklar teyit etti

İsrail ordusu, İran topraklarından ateşlenen füzelerin tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve önleme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Saldırı sırasında kentin genelinde siren sesleri yükselirken, yerel kaynaklar füzenin yerleşim yerindeki bir noktaya düştüğünü teyit etti. Bölgeden gelen ilk görüntülerde paniğin hakim olduğu görülürken, İsrail’in Kanal 12 televizyonu kentin farklı noktalarına mühimmat parçalarının ve şarapnellerin düştüğünü bildirdi.

İlk açıklama geldi

Olayın ardından teyakkuza geçen acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, patlamanın yaşandığı bölgelerde kapsamlı bir tarama başlatılması için çok sayıda sağlık ekibini sahaya sevk etti. Yapılan ilk resmi açıklamada can kaybına dair henüz bir veri bulunmadığı, yaralı durumuyla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı. Yetkililer, sahadaki duruma göre kamuoyuna yeni bilgilendirmeler yapılacağını vurguladı.