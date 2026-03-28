Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki ikametgahı, insansız hava aracıyla hedef alındı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre gerçekleşen bu saldırı sonrasında, bölgedeki güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarıldı.

Olayın ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi yaparak dayanışma mesajı verdi. Sudani, saldırıyı en sert ifadelerle kınarken, Barzani’nin Irak’ın bütünlüğü ve toplumsal uzlaşı yolundaki kararlı duruşuna olan desteğini yineledi. Görüşmede, ülkenin istikrarını bozmaya yönelik bu tür girişimlerin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı.

Üst düzey teknik hedef görevlendirildi

Saldırının tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Bağdat ve Erbil yönetimleri ortak hareket etme kararı aldı. Başbakan Sudani’nin talimatıyla, federal hükümet ve IKBY güvenlik birimlerinden temsilcilerin yer aldığı üst düzey bir teknik heyet görevlendirildi. Bu özel ekip, faillerin kimliklerini tespit etmek ve saldırının arkasındaki güçleri ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütecek.

Irak’ın bölgesel gerilimlerin bir parçası haline getirilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirten Başbakan Sudani, ülkenin egemenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı girişime karşı tüm devlet imkanlarının seferber edileceğini duyurdu. Hem yerel hem de uluslararası odaklara seslenen Sudani, Irak topraklarının istikrarsızlaştırılmasına yönelik hiçbir müdahaleye izin verilmeyeceğinin altını çizdi.