İran ile İsrail arasında devam eden gerilim kapsamında İran’dan fırlatılan balistik füzeler İsrail’de bazı bölgelere isabet etti. İsrail basınında yer alan bilgilere göre füzeler, Tel Aviv’e yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Rişon LeTsiyon kenti ve çevresindeki yerleşim alanlarına düştü.

Saldırının ardından bölgede patlamalar meydana gelirken bazı noktalarda yangın çıktığı bildirildi.

Shoham ve Rişon LeTsiyon’da hasar oluştu

Yerel kaynaklara göre saldırı sonucu Rişon LeTsiyon ile yakınındaki Shoham yerleşim biriminde yangın meydana geldi.

Olayın ardından bazı araçlarda maddi hasar oluştuğu, bir otoyolda ise patlamanın etkisiyle çukur meydana geldiği belirtildi. Yetkililer bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

İsrailli yetkililer saldırıya ilişkin ilk değerlendirmelerde can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsrail basını ise saldırıda parça tesirli balistik mühimmat kullanıldığını ileri sürdü.

Yangının nedeni araştırılıyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bölgede bulunan bir evin çatısında yangın çıktığı görülürken olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, yangının doğrudan hedefe isabet eden bir mühimmat nedeniyle mi yoksa hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir füzenin parçalarının düşmesi sonucu mu çıktığını araştırıyor.