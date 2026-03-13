ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ordusuna ait B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının İran’daki hedeflere yönelik bir görev kapsamında havalandığı bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının sürdüğü belirtilirken, söz konusu uçuşun askeri operasyonun önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

“Destansı Öfke Operasyonu” kapsamında görev

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, B-2 bombardıman uçaklarının “Destansı Öfke Operasyonu” kapsamında görev için havalandığı belirtildi.

Açıklamada operasyonun yalnızca mevcut askeri tehditleri ortadan kaldırmayı değil, aynı zamanda İran’ın gelecekte yeniden askeri kapasite oluşturmasını engellemeyi amaçladığı ifade edildi.

Yetkililer, operasyonun İran’ın askeri altyapısını hedef alan stratejik bir planın parçası olduğunu kaydetti.

Operasyona ait görüntüler paylaşıldı

CENTCOM, operasyon kapsamında havalanan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde ABD ordusuna ait uçakların üslerden kalkış anları yer alırken, operasyonun detaylarına ilişkin daha fazla bilginin güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığı belirtildi.

ABD-İran gerilimi sürüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları Orta Doğu’daki gerilimi artırmaya devam ediyor.

B-2 tipi hayalet bombardıman uçaklarının kullanılması, operasyonun stratejik önemine dikkat çekerken bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.