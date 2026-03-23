23 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik” ile Türkiye’de elektrikli araç ekosistemini doğrudan etkileyecek kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan değişiklikler, altyapının güçlendirilmesi, kullanıcı haklarının artırılması ve sektörde şeffaflığın sağlanmasını amaçlıyor.

Şarj altyapısına kapsamlı güncelleme

Yeni yönetmelikle birlikte şarj istasyonlarının kurulumu, işletilmesi ve lisans süreçlerine dair birçok başlık yeniden düzenlendi. Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte artan ihtiyaçlara cevap verilmesi hedeflenirken, sistemin daha sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlandı.

Mobil şarj istasyonları mevzuata girdi

Düzenlemenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri “mobil şarj istasyonu” kavramının ilk kez yasal çerçeveye dahil edilmesi oldu. Sabit altyapıya bağlı olmadan hizmet verebilecek bu sistemler, özellikle acil durumlar ve altyapının sınırlı olduğu bölgelerde önemli avantaj sağlayacak.

Akıllı şarj sistemleriyle enerji verimliliği

Yönetmelikte ayrıca “akıllı şarj sistemleri” de tanımlandı. Bu sistemler sayesinde şarj süreçleri anlık olarak izlenebilecek ve enerji kullanımı optimize edilecek. Böylece hem kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi hem de enerji verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bireysel kullanıma esneklik sağlandı

Yeni düzenlemeyle, ticari amaç taşımayan ve kişisel kullanım için kurulan şarj istasyonlarına önemli bir kolaylık getirildi. Bu istasyonların bir şarj ağına bağlanma zorunluluğu kaldırıldı. Özellikle site ve apartman gibi toplu yaşam alanlarında kurulan bireysel şarj üniteleri için bu değişiklik önemli bir esneklik sunuyor.

Lisans ve işletme süreçleri şeffaflaşıyor

Yönetmelik kapsamında lisans süreçlerine de yeni kurallar getirildi. Lisansı iptal edilen veya süresi dolan şirketlerin bilgileri kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca yeni istasyon kurulumu, devri ve mobil şarj hizmetlerine ilişkin başvuruların 10 iş günü içinde sonuçlandırılması zorunlu hale getirildi.

Fiyatlandırmada tek kriter: Tüketilen enerji

Şarj hizmetlerinde fiyatlandırmaya yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre:

Ücretlendirme yalnızca tüketilen enerji (kWh) üzerinden yapılacak

Ek bağlantı veya hizmet bedeli alınamayacak

Fiyatlar tüm platformlarda açık ve şeffaf şekilde yayımlanacak

Ayrıca abonelik veya sadakat programı olan kullanıcılarla diğer kullanıcılar arasındaki fiyat farkına da üst sınır getirildi.

Otoyollarda kartla ödeme zorunlu hale geliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollarda bulunan ve 50 kW üzeri güce sahip şarj istasyonlarında banka veya kredi kartıyla ödeme zorunlu olacak. Kullanıcılardan bu ödeme yöntemi için ek ücret alınamayacak. Uygulama 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek.

Kullanıcı hakları güçlendirildi

Yeni düzenleme, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli adımlar da içeriyor. Buna göre işletmeciler:

7/24 hizmet veren çağrı merkezi kuracak

Şikâyetleri en geç 15 iş günü içinde sonuçlandıracak

İstasyonların anlık durumunu dijital platformlarda paylaşacak

Ayrıca park ihlallerine karşı işletmecilere yeni yetkiler tanındı.

Serbest erişim platformu kurulacak

Tüm şarj istasyonlarının konum, fiyat ve müsaitlik bilgilerini içeren bir “serbest erişim platformu” hayata geçirilecek. Bu sistem sayesinde kullanıcılar en uygun ve en yakın istasyona kolayca ulaşmış olacak.

Veri güvenliği ve teknik standartlar sıkılaşıyor

Yönetmelikle birlikte şarj ağı işletmecilerine veri güvenliği konusunda yeni yükümlülükler getirildi. Uluslararası standartlara uyum zorunlu hale getirilirken, şirketlere bu kapsamda belirli süreler tanındı.

Elektrikli araç ekosisteminde yeni dönem

Yapılan düzenlemelerle birlikte Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısında daha planlı, şeffaf ve kullanıcı odaklı bir dönemin kapıları aralandı. Yeni yönetmeliğin, hem yatırımcılar hem de kullanıcılar açısından sektöre ivme kazandırması bekleniyor.