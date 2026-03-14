İran’ın Buşehr Valiliği, ABD tarafından Hark Adası’na düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, saldırı sırasında adada herhangi bir sivil ya da askeri can kaybının yaşanmadığı ve petrol faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam ettiği bildirildi.

ABD’nin saldırısı sonrası resmi açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın önemli petrol ihracat noktalarından biri olan Hark Adası’ndaki askeri hedeflerin imha edildiğini duyurmasının ardından İranlı yetkililerden ilk resmi değerlendirme geldi.

Buşehr Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından gerçekleştirilen hava saldırısının ardından bölgede durumun kontrol altında olduğu ifade edildi. Açıklamada, saldırı sırasında adada görev yapan askeri personel ile bölgede bulunan siviller arasında herhangi bir can kaybının meydana gelmediği vurgulandı.

Petrol altyapısında hasar oluşmadı

Valilik açıklamasında, saldırının ardından adadaki petrol altyapısının durumu hakkında da bilgi verildi. Yetkililer, ABD Başkanı Trump’ın saldırıda petrol tesislerinin hedef alınmadığı yönündeki açıklamasına işaret ederek, adadaki enerji altyapısında ciddi bir hasar oluşmadığını belirtti.

İran’ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip olan Hark Adası’nda faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Petrol ihracatı kesintisiz sürüyor

Yetkililer, Hark Adası üzerinden yürütülen petrol ihracatında herhangi bir aksama yaşanmadığını açıkladı. Adada faaliyet gösteren enerji şirketlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ve petrol sevkiyatının normal akışında devam ettiği ifade edildi.

Buşehr Valiliği’nin açıklaması, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgedeki enerji altyapısının durumuna ilişkin uluslararası kamuoyunda oluşan soru işaretlerine de yanıt niteliği taşıdı.

