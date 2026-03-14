ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da İran ile yaşanan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası deniz ticaretinin güvenliği için birçok ülkenin ABD ile koordinasyon içinde bölgeye savaş gemileri göndereceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı için uluslararası güvenlik çağrısı



ABD Başkanı Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimlerinin küresel ticareti tehdit ettiğini savundu. Bu nedenle başta büyük ekonomiler olmak üzere birçok ülkenin boğazın güvenliğini sağlamak amacıyla ABD ile birlikte hareket edeceğini ifade etti.

Trump, özellikle Hürmüz Boğazı’ndan geçen enerji ve ticaret hatlarının dünya ekonomisi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bölgedeki güvenliği sağlamak için ortak adımlar atmasının beklendiğini dile getirdi.

“İran’ın askeri kapasitesini büyük ölçüde etkisiz hale getirdik”

Trump açıklamasında İran’a yönelik saldırılara ve sonrasında yaşanan gelişmelere de değindi. İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıflatıldığını savunan Trump, Tahran yönetiminin buna rağmen bölgede sınırlı saldırılar düzenleyebilecek imkanlara sahip olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, İran’ın insansız hava araçları kullanabileceğini, deniz mayınları döşeyebileceğini ya da kısa menzilli füze saldırıları gerçekleştirebileceğini belirterek bu risklere karşı önlem alınacağını vurguladı.

Dünya ülkelerine çağrı

Trump, yaptığı açıklamada Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için bölgeye deniz unsurları göndermesini beklediklerini ifade etti.

ABD’nin müttefik ülkelerle birlikte hareket ederek boğazın güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirten Trump, bu adımın küresel ticaret yollarının korunması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

“Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacağız”

Trump, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artıracağını belirterek, İran’a ait bazı deniz unsurlarının hedef alınabileceğini ifade etti. Açıklamasında boğazın güvenliğinin sağlanacağını vurgulayan Trump, “Öyle ya da böyle Hürmüz Boğazı’nı yakında yeniden açacağız” sözlerini kullandı.

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumu dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, ABD’nin açıklamaları bölgedeki tansiyonun yüksek seyrettiğini bir kez daha ortaya koydu.

