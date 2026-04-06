Son Mühür - Araştırmacı ve yazar Yalçın Küçük, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında yaşamını yitirdi. Küçük’ün tedavisinin bir süredir sürdüğü öğrenildi.

Yalçın Küçük'ün kariyeri

Yalçın Küçük, 1938 yılında İskenderun’da doğdu. Halep’ten göç ederek İskenderun’a yerleşen bir ailenin çocuğu olan Küçük, baba tarafından Türkmen, anne tarafından ise Kafkas kökenli bir aileye mensuptu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında Fikir Kulüpleri Federasyonu, ardından Sosyalist Fikir Kulüpleri Federasyonu ve Dev-Genç gibi yapılarda aktif rol aldı. 1960 yılında fakülteden birincilikle mezun olan Küçük, 27 Mayıs sürecinde öğrenci hareketlerinin ön saflarında yer aldı.

Mezuniyetinin ardından Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapan Küçük, daha sonra ABD’ye giderek Yale Üniversitesi’nde eğitim aldı. 1966’da ODTÜ’de akademik kariyerine başladı. 1968-1970 yılları arasında Sovyetoloji üzerine yaptığı çalışmalarını kitaplaştırdı; bu çalışmaları nedeniyle yargılanarak hapis cezası aldı.

1970’lerde Türkiye İşçi Partisi’nin yeniden kuruluş çalışmalarına katılan Küçük, 1973’te askere alındı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda görev yaptı. 12 Eylül 1980 darbesinin ardından 1402’likler kapsamında üniversiteden uzaklaştırıldı.

1983 yılında Sultanahmet Cezaevi’ne giren Küçük, 1993’te Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili değerlendirmeleri sonrası Paris’e gitti ve burada çeşitli sol yayınlar çıkardı. 1998’de Türkiye’ye döndükten sonra hapis cezası aldı ve 2000 yılında tahliye edildi.

Son yıllarında özellikle Sabetayistler üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Küçük, akademik ve siyasi alandaki etkisiyle uzun yıllar gündemde kalmayı sürdürdü.