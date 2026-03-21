Son Mühür- İran, ABD ve İsrail'in ağır bombardımanına rağmen balistik füzeleriyle can yakmaya devam ediyor.

22'inci gününe giren savaşta bir ilke imza atan İran, Hünt Okyanusu'nun ortasında bulunan İngiltere'ye ait Diego Garcia Üssü'ne iki orta menzilli füze fırlattı.

Avrupa da menzile girdi...



İran'ın son hamlesini, ''Ortadoğu’nun ötesine uzanan bir mesaj… Ve bir ilk!'' sözleriyle değerlendiren gazeteci Ahmet Yeşiltepe,

''İran’ın Diego Garcia’daki ABD-İngiltere üssüne fırlattığı iki orta menzilli balistik füze hedefi vuramadı; ancak ortaya koyduğu tablo, savaşın coğrafyasını sessizce genişletti.

Tahran’ın yıllardır dile getirdiği ~2.000 km menzil sınırı, Hürremşehr-4 ile yapılan bu denemede fiilen iki katına çıktı. ~4.000 km’lik erişim, artık sadece bölgesel değil, kıta ölçekli bir denklem demek.

Haritaya bakıldığında:

Bu menzil; Paris’ten Londra’ya, Avrupa’nın büyük bölümünü teorik kapsama alanına sokuyor.'' hatırlatmasında bulundu.

İsabet yok ama mesaj açık...



İran'ın attığı füzeler için, ''İsabet yok. Ama etki var'' vurgusunda bulunan Yeşiltepe,

''Çünkü bu bir vurma değil, gösterme hamlesi.

Teknik açıdan, daha düşük başlık ağırlığıyla menzil uzatılmış görünüyor.

Yani bu saldırıdan çok, maksimum erişim testi.

Asıl mesele, bu adım caydırıcılığı mı büyütüyor?

Yoksa, bölge dışındakileri de sahaya çekmeye mi zorluyor?

Görünen o ki İran ilk kez bir hedefi değil, ulaşabileceği sınırları ilan etti.'' mesajı verdi.