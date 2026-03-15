İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in İran’daki sivil sanayi tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürerek Washington yönetimine sert bir uyarıda bulundu. DMO tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait veya ABD hissedarlarının bulunduğu sanayi tesislerinin boşaltılması çağrısı yapılırken, bölge halkının da bu alanlardan uzaklaşması istendi.

İran: Sivil fabrikalar hedef alındı

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yayımlanan açıklamada, son günlerde ABD ve İsrail’in İran’daki sivil sanayi altyapısını hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, özellikle üretim yapan fabrikaların saldırılardan etkilendiği ve bazı işçilerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yetkililer, saldırıların sivil üretim tesislerine yönelmesini sert ifadelerle eleştirerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD’ye misilleme uyarısı

Açıklamada ABD ve İsrail’e yönelik sert mesajlar verilerek, ABD’ye ait sanayi tesislerinin bölgeden boşaltılması çağrısı yapıldı. DMO, ABD’li yatırımcıların hissedar olduğu fabrikaların çevresinde yaşayan sivillerin de güvenlik gerekçesiyle bu bölgeleri terk etmeleri gerektiğini duyurdu.

İranlı yetkililer, olası misilleme saldırıları nedeniyle bu bölgelerin risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

ABD üsleri ve radar sistemleri hedef alındı

DMO tarafından yapılan açıklamada, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun yeni dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre operasyon kapsamında İran Devrim Muhafızları’na bağlı hava kuvvetleri tarafından imha amaçlı ve nokta atışı kabiliyetine sahip insansız hava araçları kullanıldı.

Operasyon kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El-Dhafra Hava Üssü ve Fujaira’daki bazı askeri noktalar, Bahreyn’in Juffair bölgesindeki ABD üssü ve ABD 5. Filo karargâhı, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü’nün hedef alındığı belirtildi. Ayrıca bölgede bulunan bazı erken uyarı radarlarının da saldırıların hedefi olduğu ifade edildi.

Bölge halkına uyarı yapıldı

İran Devrim Muhafızları açıklamasında, kullanılan insansız hava araçlarının elde edilen istihbarat doğrultusunda hedeflere hassas şekilde yönlendirildiği belirtildi.

DMO, bölge halkına çağrıda bulunarak özellikle Amerikan askerlerinin bulunduğu askeri noktalar ve tesislerin çevresinden uzak durulması gerektiğini bildirdi.