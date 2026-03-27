İran ile ABD arasındaki gerilim, kara harekâtı iddialarıyla yeniden tırmanıyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Washington’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulunarak olası bir askeri müdahaleye sert tepki gösterdi.

“ABD kendi askerini bile koruyamıyor”

Galibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin bölgedeki askeri varlığına göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bölgedeki üslerinde kendi askerlerini bile koruyamayan ve onları otellerde ve parklarda saklayan ABD, bizim topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?”

Bu sözler, İran yönetiminin olası bir kara operasyonuna karşı net ve sert tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

ABD’nin kara harekâtı iddiaları gündemde

Son dönemde uluslararası basında yer alan analizlerde, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik askeri seçenekleri değerlendirdiği öne sürülüyor. Özellikle Pentagon kaynaklı değerlendirmelerde, kara unsurlarını da içeren farklı senaryoların masada olduğu iddia ediliyor.

Bu iddialar, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırırken, taraflar arasında sözlü gerilimin yükselmesine neden oluyor.

Tahran’dan açık uyarı: “Karşılık verilir”

İran yönetimi ise olası bir kara müdahalesine karşı tavrını net şekilde ortaya koyuyor. İranlı yetkililer, ülke topraklarına yönelik herhangi bir askeri girişimin karşılıksız kalmayacağını vurguluyor.

Ayrıca Tahran, böyle bir operasyonun sadece iki ülke arasındaki gerilimi değil, tüm bölgeyi etkileyebilecek daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

“Hava saldırıları sonuç vermedi” vurgusu

İran cephesi, daha önce gerçekleştirilen hava saldırılarının hedeflenen sonuçları vermediğini savunarak, kara harekâtının da benzer şekilde başarısız olacağını ileri sürüyor. Bu söylem, olası bir askeri senaryoya karşı caydırıcılık mesajı olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel risk artıyor

Uzmanlara göre, karşılıklı sert açıklamalar ve askeri senaryo tartışmaları, Orta Doğu’da yeni bir kriz ihtimalini güçlendiriyor. Tarafların geri adım atmaması durumunda, gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşme riski bulunuyor.