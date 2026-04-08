Abbas Arakçi, ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada Washington yönetimine açık bir çağrıda bulundu. Arakçi, ABD’nin aynı anda hem ateşkesi hem de İsrail üzerinden yürüyen çatışma sürecini sürdüremeyeceğini vurguladı.

“ABD tercih yapmak zorunda”

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkesin şartlarının net olduğunu belirterek, ABD’nin bir yol ayrımında olduğunu ifade etti.

Arakçi, “Ya ateşkes sağlanacak ya da İsrail üzerinden savaş devam edecek. İkisi birden yürütülemez” sözleriyle sürecin kritik bir aşamada olduğunu dile getirdi.

Lübnan saldırıları gündemde

Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarına da değinerek, bu durumun ateşkes süreciyle çeliştiğini savundu. Açıklamasında, uluslararası kamuoyunun Lübnan’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

“Top ABD’nin sahasında”

İranlı Bakan, sürecin geleceğine ilişkin sorumluluğun Washington’da olduğunu vurguladı. ABD’nin verdiği taahhütlere uygun hareket edip etmeyeceğinin yakından izleneceğini ifade eden Arakçi, uluslararası toplumun bu konuda dikkat kesildiğini söyledi.

Barış görüşmeleri kritik aşamada

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin somut sonuçlar doğurmasının beklendiğini belirten Arakçi, ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşebilmesi için tarafların net bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Bölgesel gerilim sürüyor

Orta Doğu’da devam eden çatışmalar ve karşılıklı açıklamalar, ateşkes sürecinin kırılgan yapısını ortaya koyuyor. Uzmanlar, tarafların atacağı adımların bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyeceğine dikkat çekiyor.