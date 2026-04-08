Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşı sağlanan 10 maddelik ateşkes anlaşmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Galibaf, anlaşmanın üç maddesinin şimdiden ihlal edildiğini belirterek, mevcut şartlarda müzakere sürecinin “makul olmadığını” ifade etti.

“ABD’ye güven sorunu sürüyor”

Galibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin geçmişte olduğu gibi taahhütlerine sadık kalmadığını savundu. İran’ın Washington’a yönelik güven eksikliğinin tarihi bir arka planı olduğunu belirten Galibaf, son gelişmelerin bu güvensizliği yeniden pekiştirdiğini dile getirdi.

“10 maddelik teklifin 3’ü ihlal edildi”

İran Meclis Başkanı, ateşkes çerçevesinde sunulan 10 maddelik teklifin üç maddesinin ihlal edildiğini açıkladı. Bu teklifin, taraflar arasında yürütülecek müzakereler için temel oluşturduğunu hatırlatan Galibaf, ihlallerin süreci zora soktuğunu söyledi.

Lübnan maddesi tartışma yarattı

Galibaf, ilk ihlal olarak Lübnan’ı kapsayan ateşkes maddesine uyulmamasını gösterdi. Anlaşmada, çatışmaların tüm bölgelerde durdurulması gerektiğinin açıkça ifade edildiğini belirtti.

Hava sahası ihlali iddiası

İkinci ihlal olarak ise İran hava sahasının ihlal edildiğini öne süren Galibaf, Lar kentinde düşürülen bir insansız hava aracını örnek gösterdi. Bu durumun anlaşmada yer alan hava sahası güvenliği maddesine aykırı olduğunu savundu.

Nükleer faaliyetler de gerilim başlığı

Galibaf, üçüncü ihlalin ise İran’ın uranyum zenginleştirme hakkına yönelik ABD’nin yaklaşımı olduğunu ifade etti. Beyaz Saray’ın bu konuyu “kırmızı çizgi” olarak nitelendirmesinin, anlaşmanın ilgili maddesiyle çeliştiğini söyledi.

“Bu şartlarda müzakere mümkün değil”

İranlı yetkili, ihlallerin müzakereler başlamadan gerçekleştiğine dikkat çekerek, mevcut durumda iki taraflı ateşkes ya da diplomatik sürecin sağlıklı ilerleyemeyeceğini vurguladı. Galibaf, anlaşmanın temelinin zedelendiğini ifade etti.

Bölgesel tansiyon yüksek seyrediyor

Uzmanlara göre, taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar ve güven krizi, Orta Doğu’da gerilimin düşmesini zorlaştırıyor. Ateşkesin sürdürülebilirliği ve diplomatik sürecin geleceği, önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalara bağlı olacak.