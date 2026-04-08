27 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek olan 2026 Kurban Bayramı öncesinde telaş şimdiden başladı. İbadetini ister pazardan kendi seçerek isterse güvenilir kurumlar aracılığıyla vekalet yoluyla kestirerek yerine getirmek isteyen inananlar için piyasadaki ilk rakamlar netleşiyor. Türkiye genelindeki pazarlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyat etiketleri ortaya çıkarken, Diyanet'in yurt içi ve yurt dışı vekalet bedellerini ne zaman duyuracağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar 2026 kurbanlık hisse fiyatları ve Diyanet 2026 vekalet kurban fiyatları için araştırmalarını derinleştirdi.

2026 BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bayram yaklaştıkça kurbanlık piyasasındaki rakamlar da gün yüzüne çıkıyor. Türkiye genelindeki hayvan pazarlarından alınan ilk verilere göre, bu yıl büyükbaş hayvanların fiyatları 165 bin TL ile 325 bin TL arasında değişiyor. Daha çok tercih edilen küçükbaş kurbanlıklar ise 17 bin TL'den başlayıp 23 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Fiyatlar hayvanın kilosuna, cinsine ve yetiştirildiği bölgeye göre farklılık gösteriyor.

DİYANET VEKALET KURBANLIK FİYATLARI 2026 BELLİ OLDU MU?

Kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşların en çok beklediği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı vekalet ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Diyanet, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini 22 Nisan tarihinde duyurmuştu. 2025 yılı için belirlenen rakamlar yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak uygulanmıştı. Bu yılki yeni tarifelerin de yine nisan ayı sonuna doğru yetkililer tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Kurban ibadetinde asıl olan kişinin kurbanını bizzat kendisinin kesmesidir; ancak mali bir ibadet olduğu için vekalet verilerek de bu görev yerine getirilebiliyor. Günümüzde vekaletle kesim temel olarak iki farklı yöntemle uygulanıyor:

Umumi Vekalet Yöntemi: Kişi, güvendiği bir kuruma kurbanlık alımı ve kesimi için doğrudan genel bir vekalet veriyor. Kurum da o kişi adına uygun hayvanı alıp bayram günlerinde kesimini yapıyor.

Satım Sonrası Vekalet Yöntemi: Kurum, kurban kesmek isteyen kişiye belirli bir hisseyi veya hayvanı satıyor. Kesim günü geldiğinde müşteriden vekalet alarak onun adına kesim işlemini gerçekleştiriyor. Etler isteğe göre sahibine veriliyor ya da hayır kurumlarına bağışlanıyor.

VEKALETLE KURBAN KESİMİNİN DİNİ ŞARTLARI VE KURALLARI NELER?

Vekalet yoluyla yapılan kesimlerin dinen geçerli sayılması için kurumların ve vatandaşların uyması gereken çok hassas kurallar bulunuyor. İşte o kritik şartlar:

Vekalet Şartı: İşlemi yapacak kuruma mutlaka sözlü, yazılı, telefon veya internet üzerinden vekalet verilmesi gerekiyor.

Kurbanlık Vasıfları: Satışa konu olan hayvanın, dinen kurban olabilme şartlarını (yaş, sağlık durumu vb.) eksiksiz taşıması şart koşuluyor.

İbadet Niyeti: Hayvana ortak olan tüm hissedarların niyetinin sadece "ibadet" olması gerekiyor. Kesimi yapan kişi de bıçağı müvekkili adına ve kurban niyetiyle vurmak zorunda kalıyor.

Kesim Zamanı: Kurbanlıklar mutlaka bayramın kesim günleri (ilk üç gün) içinde kesiliyor.

Kesim Ücreti: Kasap veya kesim ücreti kesinlikle kurbanın etinden, derisinden veya sakatatından ödenmiyor.

Hissedar Sayısı: Büyükbaş hayvanlara en fazla yedi kişi ortak olabiliyor. Hissedarlar hayvan kesilmeden önce net olarak belirleniyor; hayvan kesildikten sonra dışarıdan başka bir kişi hisseye dahil edilemiyor.

Etlerin Paylaşımı: Kesim sonrası etler tartılarak yedi eşit parçaya ayrılıyor. Etlerin birbirine karıştırılmaması ve herkese kendi hayvanının etinin verilmesi büyük önem taşıyor.

Bağış ve Taahhüt: Kurumlar "sabit şu kadar kilo et vereceğiz" garantisi sunamıyor; bunun yerine "tahmini" bir aralık belirtiyor. Ayrıca hayvanın derisi ve sakatatı sahibine ait olduğu için ancak onun rızasıyla bağışlanabiliyor.