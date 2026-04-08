İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’in Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırılarına ilişkin yayımladığı açıklamada, ABD ve İsrail’e açık bir uyarıda bulundu. Açıklamada, saldırıların sürmesi halinde “pişman edici bir karşılık” verileceği ifade edildi.

“Ateşkes ihlal edildi” vurgusu

DMO tarafından “Gerçek Vaat 4 Operasyonu” kapsamında yapılan açıklamada, ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin kısa süre içinde ihlal edildiği öne sürüldü.

Açıklamada, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut başta olmak üzere sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığı iddia edildi.

“Saldırılar durmazsa karşılık kaçınılmaz”

DMO, saldırıların devam etmesi halinde askeri karşılık verileceğini belirterek, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği mesajını verdi. Açıklamada, ABD’nin de ateşkesin uygulanmasındaki sorumluluğuna dikkat çekildi.

Ateşkesten çekilme ihtimali gündemde

İran basınında daha önce yer alan haberlerde, İran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekilmeyi değerlendirdiği öne sürülmüştü. Söz konusu iddialarda, İran ordusunun olası bir karşılık için hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Trump: “Lübnan ateşkes kapsamında değil”

Donald Trump ise yaptığı açıklamada, İran ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan’ı kapsamadığını belirtmişti. Trump, bunun gerekçesi olarak Hizbullah’ı işaret etmiş ve Lübnan’daki çatışmaları “ayrı bir süreç” olarak değerlendirmişti.

Bölgesel gerilim yeniden yükseliyor

Uzmanlara göre, ateşkesin sınırlı kapsamı ve tarafların karşılıklı sert açıklamaları, Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanma riskini artırıyor. Özellikle Lübnan hattındaki gelişmelerin, daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.