İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin kullandığı ifadeleri eleştirdi. Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Hegseth’in “no quarter” olarak bilinen söyleminin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.

Arakçi, bu tür açıklamaların askeri güç gösterisi olmadığını ifade ederek, söz konusu söylemin silahlı çatışma hukukuna dair bilgisizlik ve etik açıdan sorunlu bir yaklaşım olduğunu savundu.

“Uluslararası hukuk kurallarını gözden geçirin”

İranlı Bakan, Hegseth’e uluslararası hukuk kurallarını hatırlatarak özellikle savaş hukukuna ilişkin düzenlemelere dikkat çekti. Arakçi, ABD Savunma Bakanı’na Lahey Sözleşmesi ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’nü incelemesi tavsiyesinde bulundu.

Arakçi ayrıca, bu tür açıklamaların savaş hukuku açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek uluslararası toplumun bu konudaki hassasiyetine vurgu yaptı.

“No quarter” ifadesi tartışma yarattı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz günlerde Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında İran’a yönelik askeri operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Hegseth açıklamasında, “Baskıyı sürdüreceğiz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Düşmanlarımız için merhamet yok, esir yok” ifadelerini kullanmıştı.

Askeri terminolojide “no quarter” olarak bilinen bu ifade, teslim olan askerlerin esir alınmayacağı anlamına geldiği için uluslararası hukuk çevrelerinde tartışma yarattı.

Uluslararası hukukta yasaklı uygulama

Uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre teslim olan ya da savaş dışı kalan kişilerin öldürülmesi yasak kabul ediliyor. 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi’nde de “no quarter” ilan edilmesi açık şekilde yasaklanan eylemler arasında yer alıyor.

Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü’nde de teslim olan veya çatışma dışı kalan kişilerin öldürülmesi savaş suçu kapsamında değerlendiriliyor.

Trump’ın açıklamalarıyla çelişki tartışması

Hegseth’in sözleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran ordusu ve polis güçlerine yönelik yaptığı çağrıyla da karşılaştırıldı.

Trump, İran güvenlik güçlerine silah bırakmaları durumunda dokunulmazlık verileceğini ifade ederek “Silahlarınızı bırakın ve tam dokunulmazlık alın” çağrısında bulunmuştu. Uzmanlar, Hegseth’in açıklamalarının bu mesajla çelişebileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

