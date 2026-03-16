'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"En güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalarımıza, hafızlarımıza, programı düzenleyen kardeşlerimize ve siz değerli konuklara teşekkür ederim. Artık uğurlamakta olduğumuz Ramazan ayınızı ayrı ayrı tebrik ederim.

Bu kutlu gecenin gerek milletimiz gerekse İslam alemine hayır getirmesini niyaz ederim. Gazze'deki mazlumlar başta olmak üzere Ramazan'ı ve Kadir Gecesi'ni zorlu şartlarda geçirmeye çalışan kardeşlerime en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bizi sürüklemek istedikleri karamsarlık girdabına düşmeyeceğiz!"

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, muhterem misafirler; bakınız, özellikle içinde bulunduğumuz bu kasvetli günlerde şunu da altını çizerek sizlerle paylaşmak istiyorum: Yeise düşmek bize haram kılınmıştır. Müstekbire ve müstevliye boyun eğmek, zulme rıza göstermek bize yasaklanmıştır. Âlemlerin Rabbinden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Bizi sürüklemek istedikleri karamsarlık girdabına kesinlikle düşmeyeceğiz.

Dik duracağız. Kimseden çekinmeden, korkmadan, eğilip bükülmeden hakikati haykıracağız. Zalimin hasmı, mazlumun dostu olacağız. Filistin’de, Lübnan’da, Sudan’da, Somali’de, Yemen’de, Arakan’da; kalbimizin attığı, elimizin uzandığı her yerde mazlumların, masumların, gariplerin, yetim ve öksüzlerin yanında olmaya inşallah devam edeceğiz." dedi.