ABD ile İsrail arasında Lübnan politikası üzerinden yeni bir diplomatik gerilim iddiası gündeme geldi. Donald Trump ile Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin “gergin” geçtiği öne sürülürken, taraflardan gelen açıklamalar dikkat çekti.

CNN: Görüşme öncesi kritik temas

ABD basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Lübnan ile müzakere talebinde bulunmasından kısa süre önce Trump ile Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İddiaya göre bu görüşmede, Washington yönetiminin ateşkes konusunda İsrail’e baskı yaptığı ileri sürüldü.

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin iki lider arasında Lübnan hattında yapılan üçüncü temas olduğuna işaret etti.

“Tek taraflı ateşkes” mesajı iddiası

Haberde yer alan bilgilere göre, Trump’ın görüşmede Netanyahu’ya, Lübnan ile müzakere sürecine girilmemesi halinde ABD’nin tek taraflı bir ateşkes ilan edebileceği yönünde bir mesaj verdiği öne sürüldü.

Bu mesajın ardından İsrail tarafının diplomatik adım atma yönünde pozisyon aldığı iddia edildi.

İran ateşkesi öncesi ikinci temas

İki liderin, İran’da ilan edilen ateşkes öncesinde de bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede Netanyahu’nun, Lübnan’ın İran ile yürütülen ateşkes sürecinin dışında tutulması için Trump’ı ikna etmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Netanyahu cephesinden “yalan haber” açıklaması

İddiaların ardından Netanyahu’nun ofisinden sert bir açıklama geldi. Yapılan değerlendirmede söz konusu haberler “yalan haber” olarak nitelendirilirken, Trump ile gerçekleştirilen görüşmenin “dostane” bir atmosferde geçtiği savunuldu.

Beyaz Saray’dan yanıt yok

Habere ilişkin Beyaz Saray cephesinden ise herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sessizlik, iddiaların doğruluğuna ilişkin tartışmaları daha da artırdı.

Lübnan ile müzakere kararı

Tüm bu gelişmelerin ardından Netanyahu, Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıkladı. Ancak kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada, görüşmelerin ateşkes anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Bölgesel dengeler açısından kritik süreç

ABD ve İsrail arasında yaşandığı öne sürülen bu diplomatik gerilim, Orta Doğu’daki güç dengeleri açısından kritik bir döneme işaret ediyor. Lübnan hattında atılacak adımların, bölgedeki çatışma dinamiklerini doğrudan etkilemesi bekleniyor.