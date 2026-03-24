İran’da güvenlik güçleri, çevrim içi platformlar üzerinden yürütüldüğü öne sürülen faaliyetlere karşı geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan resmi açıklamaya göre, kamuoyunu yanıltıcı içerikler ürettikleri ve yaydıkları iddia edilen 466 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, söz konusu operasyonun ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen soruşturmaların sonucu olduğunu belirtti.

“Kamu güvenliği tehdit edildi” iddiası

İran polisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin toplumda korku ve kaygı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlar yaptığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu faaliyetlerin “psikolojik güvensizlik ortamı” yaratmayı hedeflediği ifade edildi. Ayrıca şüphelilerin, kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yayarak toplumsal düzeni bozmayı amaçladıkları iddia edildi.

ABD ve İsrail vurgusu

İran yönetimi, yürütülen operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde dikkat çeken bir iddiaya da yer verdi. Açıklamada, ABD ve İsrail’in ülke içinde istikrarsızlık oluşturma hedefi doğrultusunda bazı muhalif grupları kullandığı öne sürüldü.

Bu kapsamda gözaltına alınan kişilerin “düşman unsurlarla iş birliği içinde hareket ettiği” iddiası dile getirildi.

“Organize şekilde hareket ettiler”

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya üzerinden organize faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Bu faaliyetlerin, güvenliği tehdit eden içeriklerin planlı şekilde yayılmasını içerdiği ifade edildi.