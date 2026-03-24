İstanbul’da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cemil Koç’un, daha önce Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegül Ovezova’nın ölümüyle ilgili davasında hazırlanan bilirkişi raporu dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Valizde bulunan ceset Türkiye’yi sarsmıştı

İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025 tarihinde Eyüpsultan’da yol kenarında bir valizin içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “tasarlayarak öldürmek” suçundan tutuklanırken, kendisine yardım ettiği belirlenen 6 kişi de “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçundan cezaevine gönderilmişti.

Şüphelinin geçmişindeki ölüm yeniden gündemde

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte Cemil Koç’un, 24 Temmuz 2023 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8’inci kattan düşerek hayatını kaybeden birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, Tokyaz cinayetinin ardından Koç’un geçmişine yönelik incelemeleri hızlandırdı.

Tırnak altından çıkan DNA boğuşmayı işaret etti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayla ilgili çarpıcı adli bulgulara yer verildi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre, maktul Ejegül Ovezova’nın tırnaklarından alınan örneklerde Cemil Koç’a ait DNA ile karışık genotipler tespit edildi. Bu bulgunun, olay sırasında taraflar arasında fiziksel bir boğuşma yaşandığını ortaya koyduğu belirtildi.

İddianamede, bu veriler doğrultusunda Cemil Koç’un kadını pencereden atarak ölümüne neden olduğuna dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

Evdeki kan izleri dikkat çekti

Olay yeri incelemelerinde evin salonunda, çamaşır makinesi içindeki yorgan üzerinde ve yatak süngerinin kenarında tespit edilen kan lekelerinin maktule ait olduğu belirlendi.

Her ne kadar maktulün vücudunda kesici ya da delici alet yarası bulunmasa da, evdeki yoğun kan izleri olayın oluş şekline ilişkin şüpheleri artırdı.

Elde edilen bulgular, DNA delilleriyle birlikte değerlendirildiğinde sanık hakkında güçlü suç şüphesi oluşturdu.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Hazırlanan iddianamede, Cemil Koç’un “kadına karşı kasten öldürme” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-f maddesi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Savcılık, elde edilen delillerin kamu davası açılması için yeterli olduğunu vurguladı.

Bilirkişi raporu: “Beyanların gerçeklik payı düşük”

Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda ise olayın seyrini değiştirebilecek değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, olay yerinde çok sayıda noktada maktule ait kan lekesi bulunduğu, sanığın vücudundaki çizikleri “kedi tırmığı” olarak açıklamasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

Ayrıca Adli Tıp Kurumu verilerine göre, Ejegül Ovezova’nın ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa ve yüz kırıkları ile iç kanama sonucu gerçekleştiği, yüz bölgesindeki kırıkların düşme öncesi darp sonucu oluşmuş olabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Tanık ifadeleri şüpheleri artırdı

Dosyada yer alan tanık beyanlarında, olay gecesi bir kadına ait çığlık sesi duyulduğunun ifade edilmesi de dikkat çekti.

Bu ifadelerin, olayın intihar değil, şiddet içerikli bir eylem sonucu gerçekleşmiş olabileceğine dair şüpheleri güçlendirdiği kaydedildi.

Tüm bulgular aynı noktaya işaret etti

Bilirkişi raporunda, olay yeri inceleme verileri, kriminal bulgular ve Adli Tıp raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda sanık Cemil Koç’un beyanlarının gerçeklik payının düşük olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Elde edilen tüm delillerin, olayın oluş şekline ilişkin ciddi çelişkiler barındırdığı ve sanık aleyhine güçlü şüphe oluşturduğu vurgulandı.