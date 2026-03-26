Son Mühür- ABD ve İsrail'in İran'da rejim değişikliği arzusuyla başlattığı savaşta en radikal değişim Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişiyle ilgili kurallarında oldu.

Dünya petrolünün yüzde 20'sinin geçiş rotası olan boğazda Mart ayı başından bu yana İran ne derse o oluyor tablosuna tanık olunuyor.

Savaş öncesi 73 dolar olan petrolün Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz sonrası 120 dolara kadar tırmanması tüm dünyada etkisini hissettiren enerji krizine zemin hazırlamış durumda.

İran, dolar yerine yuanla ödeme alarak izin verdiği gemilerden 2 milyon dolar geçiş parası almaya devam ediyor.



İran'a göre Hürmüz'de yeni dönem...



İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, Hürmüz Boğazı’nın durumunun eskisine dönmeyeceğini, boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirlediklerini açıkladı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.



Biz karar veririz...



Sözcü Zülfikari, artan petrol fiyatlarına dikkati çekerek fiyatların daha da yükselmesinin kendi ellerinde olduğunu öne sürdü.

Zülfikari, sözlerine şöyle devam etti:

"Hürmüz Boğazı’nın durumu eskisine dönmeyecek. Boğazlardan geçiş kurallarını yeniden belirledik ve bu kurallar oldukça açıktır. (ABD ve İsrail) bağlantılı hiçbir unsurun geçiş hakkı yoktur. Boğazdan kimin geçip geçmeyeceğine biz karar veririz."

ABD ve İsrail unsurlarının hareketsiz konumda olduğunu ve buna dair işaretlerin her geçen gün daha belirgin hale geldiğini iddia eden Zülfikari, yalnızca askeri üslerin değil söz konusu ülkeler tarafından kurulmuş düzenin de dağıldığını söyledi.

ABD ve İsrail'in savaşın sonucuna kendi kendine vardığını savunan İranlı Sözcü, yine iki ülkenin kendi kendine müzakere yaptığını dile getirdi.