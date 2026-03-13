İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından Türkçe yayımladığı mesajla Türkiye’ye teşekkür etti.

Arakçi, paylaşımında Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve dayanışma vurgusuna dikkat çekerek Türk halkının İran için gösterdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

“Dualarınız bizim için moral kaynağı”

Ramazan ayına da değinen Arakçi, mesajında Türk halkının İran için ettiği duaların kendileri için önemli bir destek olduğunu ifade etti.

Arakçi açıklamasında, “Ramazan’ın bu mübarek günlerinde kardeş Türk milletinin ve dost Türkiye Cumhuriyeti’nin İran halkı için ettiği dualar ve gösterdiği dayanışma bizler için büyük bir güç ve moral kaynağıdır” ifadelerine yer verdi.

“Egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz”

İran Dışişleri Bakanı, açıklamasında ülkesinin egemenliğini ve halkının güvenliğini korumaya devam edeceğini de vurguladı.

Arakçi, İran’ın barış ve adaletin hakim olacağı bir ortamdan yana olduğunu belirterek, “Adaletin ve barışın galip geleceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye’ye destek ve dayanışma için teşekkür

Mesajının sonunda Türkiye’ye teşekkür eden Arakçi, iki ülke halkları arasındaki dayanışmanın önemine işaret etti.

İranlı bakan, Türk halkının ve Türkiye’nin gösterdiği destek için teşekkür ederek, “Dualarınız ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.