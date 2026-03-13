İstanbul'da düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı'na katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"Baskılar karşısında sinmeyeceğiz!"

Filistin konusuna değinen Erdoğan, "Gazze'de 72 bin şehit verdik. Gazze ateşkese rağmen huzura hasret kaldı. 10 Ekim'den bu yana 640 kişi şehit edildi. Annelerin okula gönderdiği çocuklar, bombaların ve kurşunların hedefi oluyor. Coğrafyamızın dört bir yanında aynı üzüntü verici manzara ile karşı karşıyayız.

Vicdan tutulmasına uğramış bu dünyada Türkiye olarak insanlığın vicdanı olma mücadelesini veriyoruz. Filistin'den Arakan'a kadar uluslararası toplumun sırtını döndüğü yerlerde varız. Bu can bu tende olduğu sürece, zulme rıza göstermeyeceğiz baskılar karşısında sinmeyeceğiz." dedi.

İran konusu gündemdeydi!

Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan, " Bilhassa bölgemizin içinde bulunduğu konjonktürde hem kardeşliğimizi güçlendirmeye hem de sağduyuyu korumaya ihtiyacımız var. Bakınız, biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz. Olayların sadece görünen kısmına değil, asıl perdenin arkasında gizlenen kısmına odaklanıyor; hiçbir ihtimali, hiçbir senaryoyu dışlamıyor, her şeyi en ince detayına kadar tahlil ve tetkik ediyoruz.

Dün gece olduğu gibi hava sahamızı ihlal eden her türlü tehdide yönelik gerekli önleme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Ülkemizi ateş çukurundan uzak tutmakta kararlıyız. Biz hükümet olarak ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen tertip, tuzak ve tahriklere karşı çok dikkatli hareket ediyoruz.

Sizlerden de İran'a saldırılarla eş zamanlı olarak köpürtülen mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı çok dikkatli olmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.