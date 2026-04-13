Son Mühür- Bugün sabah saatlerinde meydana gelen Türkiye'nin en büyük hastane zincirlerinden olan Medical Park'a yönelik siber saldırı iddiaları gündemi sarsmıştı. "BLACKWATER" adlı uluslararası bir fidye yazılım çetesinin 3,3 TB boyutunda verilerin ele geçirdiği iddiası milyonları korkutmuştu.

Sosyal medya platformlarında büyüyen ve insanları panik haline getiren olaya Medical Park açıklama getirdi. Beklenen açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:

"Kamuoyunun Bilgisine Sunarız

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve kurumumuzla ilişkilendirilen veri ihlali iddialarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İlgili iddia 12.04.2026 Pazar günü saat 11:00 itibari ile bir platformda yayınlanmış ve anında sistem üzerinden şirketimiz ilgili birimi duruma vakıf olmuştur. Yapılan tüm incelemeler sonucunda sistemde herhangi bir sorun olmadığı, verilere dışarıdan ulaşım olmadığı ve verilerin dışarı çıkmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu iddiaların kaynağı olan paylaşımlar, resmi otoriteler veya doğrulanmış siber güvenlik kuruluşları tarafından teyit edilmiş bulgulara dayanmamaktadır. Tüm sistemlerimiz aktif olarak izlenmekte olup, uluslararası bilgi güvenliği standartları çerçevesinde korunmaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıkça belirtmek isteriz ki: Herhangi bir veri hırsızlığı veya sızıntısı söz konusu değildir. Sistemlerimiz güvenli şekilde çalışmaya devam etmektedir. Hizmetlerimiz kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Kurumumuz, şeffaflık ve güven ilkeleri doğrultusunda hareket etmekte olup, resmi kurumlar ile iş birliği içinde olmayı sürdürerek gelişmeleri ilgili tüm paydaşlarla paylaşmaya devam edecektir.

Sosyal medya kaynaklı, doğrulanmamış içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. "