Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın savaş kelimesini kullanamadığımız için askeri operasyon olarak tanımladığı sürecin en çok dikkat çeken noktası Hürmüz Boğazı oldu.

Dünyanın en önemli enerji koridoru olan ve küresel petrol ticaretinin yüzde 20'sine ev sahipliğ yapan boğazda Mart ayı başında beri İran'ın sözü geçiyor.

Yasal kılıf hazırlanıyor...



Sri Lanka kökenli bağımsız analist Shanaka Aslem Perera,

''İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen her gemiye ücret talep eden bir yasa yazıyor. Bir abluka değil. Bir tehdit değil. Bir yasa tasarısı. Ücret tarifesiyle. Parlamento komitesi tarafından hazırlanmış. Gelecek hafta yasal incelemeye ulaşması bekleniyor. Bu darboğaz entegre ediliyor'' hatırlatmasında bulundu.

İran, UNCLOS'u tanımamıştı...



1982'de imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS)'a göre Hürmüz Boğazı uluslararası seyir için kullanılan uluslararası bir boğaz niteliğinde.

38. Madde, geçişin "engellenmeyeceğini" belirtiyor. Kıyı devletleri sadece geçiş için gişe ücretleri koyamaz.

İran UNCLOS'u 1982'de imzaladı ama asla onaylamadı. Tahran'ın pozisyonu, geçiş hakkının müzakere edilmiş bir hak olduğu, teamül hukuku olmadığı ve 1993 Deniz Alanları Yasası'nın sözleşmeyi geçtiği yönünde.

