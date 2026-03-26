Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) sözcüsü Andrew Nixon, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Direktörü Dr. Jay Bhattacharya'nın CDC üzerindeki gözetim yetkisini sürdüreceğini açıkladı. Ancak Bhattacharya bundan sonra resmi olarak "vekil direktör" unvanını taşıyamayacak ve bazı yetkilerini kullanamayacak.

CDC neden bu kadar uzun süredir lidersiz?

CDC'nin liderlik sorunu Ağustos 2025'e kadar uzanıyor. Kurumun Senato tarafından onaylanan tek kalıcı direktörü Susan Monarez, göreve başlamasının ardından yalnızca 29 gün sonra görevden alındı. Monarez, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın aşı politikası değişikliklerine itiraz ettiği için pozisyonundan uzaklaştırıldı. Ardından HHS Müsteşar Yardımcısı Jim O'Neill vekâleten göreve getirildi, Şubat 2026'da ise bu rolü Bhattacharya devraldı.

Kalıcı direktör adayları kimler?

Beyaz Saray'ın değerlendirdiği isimler arasında eski Kentucky Valisi Ernie Fletcher, Mississippi Eyaleti Sağlık Direktörü Daniel Edney ve Johns Hopkins Tıp Merkezi'nden kardiyolog Joseph Marine bulunuyor. Trump'ın ilk döneminde CDC direktörlüğü yapan Robert Redfield'ın adı da kulislerde geçiyor. HHS Baş Danışmanı Chris Klomp'un aday değerlendirme sürecini yürüttüğü ve görüşmelerden olumlu izlenimler edindiği aktarılıyor.

Halk sağlığı uzmanlarından sert eleştiriler

Georgetown Üniversitesi'nden hukuk profesörü Lawrence Gostin, kalıcı bir direktör yokluğunun kurumu savunmasız bıraktığını ve Bakan Kennedy'nin kararlarına tamamen bağımlı hale getirdiğini vurguladı. Sağlık savunuculuğu kuruluşu Protect Our Care ise Trump yönetimini ülke genelinde yayılan kızamık salgınına rağmen CDC'ye gereken önemi vermemekle suçladı.

Bhattacharya'nın hem NIH hem de CDC'yi aynı anda yönetmesi de ayrı bir tartışma konusu. Tıp ekonomisti olan Bhattacharya'nın resmi bir halk sağlığı eğitimi bulunmuyor. Kurumun yıllık 9 milyar dolarlık bütçesi, devam eden kızamık salgını, personel kaybı ve aşı danışma yapısındaki yasal belirsizlikler göz önüne alındığında, liderlik boşluğunun etkileri giderek daha görünür hale geliyor.