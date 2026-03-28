Erbil Uluslararası Havalimanı semalarında hareketli dakikalar yaşandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin merkezinde yer alan stratejik noktaya yönelik bir hava saldırısı girişimi, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle engellendi.

Bölgedeki yüksek tansiyonun bir yansıması olarak değerlendirilen olayda, havalimanı rotasında seyreden bir insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemleri tarafından radarda tespit edildi. Tehdidin belirlenmesi üzerine anında devreye giren sistemler, hedefi kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirerek düşürdü.

Güvenlik en üst seviyeye çıkardı

Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre, engellenen bu saldırı girişimi sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, hava aracının menşei ve saldırının arkasındaki güçlerin tespiti için kapsamlı bir inceleme başlatıldı.