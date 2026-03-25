Son Mühür- ABD ve İsrail'in İran' yönelik olarak başlattığı ve adını Destansı Öfke Operasyonu koyduğu savaş 26'ıncı gününe girdi.

ABD ve İsrail uçaklarının, İran'ın da balistik füzelerinin geçiş rotası üzerinde bulunan Irak'ta, İran yanlısı Şii grupların sık sık ABD'ye yönelik eylemleri de gündeme geliyordu.



Savaşın tüm hızıyla sürdüğü bir dönemde sosyal medyada Irak, İran lehine savaş katılıyor iddiasına yalanlama Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Eyüp Kerem'den geldi.

ABD finans sistemi üzerinden...



''Irak devlet gelirlerinin yüzde 90’dan fazlası petrolden geliyor. 2003 işgali sonrası bu gelirler, Federal Reserve Bank of New York nezdinde kurulan Development Fund for Iraq üzerinden toplanarak sisteme bağlandı'' hatırlatmasında bulunan Kerem,

''Yani Irak petrolünü kendi satar ama para fiilen ABD finans sistemi üzerinden akar. Bu da ABD’ye bu akışı kontrol etme; isterse geciktirme, sınırlama ya da yaptırımlar yoluyla “el koyma” gücü verir.

Bu tablo ortadayken “Irak savaşa giriyor” gibi haberleri okurken gerçekçi olmak gerekir. Bu tür çıkışlar çoğu zaman stratejik bir kopuş değil, iç kamuoyuna verilen “fazla zorlanırsak karşılık veririz” mesajıdır'' değerlendirmesinde bulundu.