Yürekleri dağlayan olayu İzmir'in Bayındır ilçesinde gerçekleşti. Çarşı ve mahalle bekçisi Merih Umutlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının çatısında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Akımın etkisiyle dengesini kaybedip çatıdan düşen genç polis ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Umutlu’nun iki hafta sonra düğünü olduğu öğrenilmişti.

Hükümet Konağı önünde duygu dolu tören

Bekçi Merih Umutlu için bugün öğleden sonra Hükümet Konağı girişinde resmi tören düzenlendi. Saygı duruşu ve duaların okunmasının ardından Merih Umutlu'nun öz geçmişi okundu. Duygusal anların yaşandığı törende genç bekçiyi mesai arkadaşları son kez selamladı.

Ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Merih Umutlu'nun ailesi adeta perişan oldu. Umutlu'nun kardeşi tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğulurken, ailesi ve yakınları da büyük üzüntü yaşadı. Gerçekleşen törenin ardından defnedilmek üzere Yakapınar Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek dualarla toprağa verildi.

Törene yoğun katılım

Törene, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Bayındır İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, il emniyet müdür yardımcıları, daire müdürleri, emniyet mensupları, mesai arkadaşları, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.