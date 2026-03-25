Apple Business platformu 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 200'den fazla ülke ve bölgede kullanıma açılacak. Mevcut hizmetlerin kullanıcıları otomatik olarak yeni platforma geçiş yapacak ve veriler sorunsuz şekilde aktarılacak. Bu adımla Apple, Google Workspace ve Microsoft 365 gibi rakiplerine doğrudan meydan okuyor.

Apple Business platformu hangi özellikleri sunuyor?

Platformun temelinde yerleşik mobil cihaz yönetimi bulunuyor. Şirketler tek bir arayüzden tüm Apple cihazlarını görüntüleyebilecek, güvenlik ayarlarını yapılandırabilecek ve uygulamaları dağıtabilecek. Yeni tanıtılan Blueprints (Şablonlar) sayesinde cihazlar önceden yapılandırılmış ayarlarla hazır hale getirilerek çalışanlara sıfır dokunuşlu kurulum deneyimi sunuluyor.

Çalışan yönetimi tarafında Managed Apple Accounts (Yönetilen Apple Hesapları) sistemi, kişisel ve iş verilerini kriptografik düzeyde birbirinden ayırarak güvenliği en üst seviyeye taşıyor. Hesap oluşturma süreçleri Google Workspace ve Microsoft Entra ID gibi kimlik sağlayıcılarla entegre çalışacak şekilde otomatikleştirilebiliyor.

Ücretsiz kurumsal e-posta ve takvim hizmeti geliyor

Apple Business'ın en çarpıcı yeniliklerinden biri, işletmelere özel alan adıyla ücretsiz e-posta, takvim ve şirket dizini hizmeti sunması. Google'ın yıllar önce kaldırdığı ücretsiz kurumsal e-posta seçeneğini Apple ücretsiz olarak geri getiriyor. Üstelik bu hizmetler IMAP ve CalDAV açık standartlarını desteklediği için sadece Apple cihazlarıyla sınırlı kalmıyor, Android ve Windows platformlarıyla da uyumlu çalışıyor.

Apple Maps'e reklam özelliği ekleniyor

Platform ayrıca işletmelerin müşterilerine ulaşma biçimini de dönüştürüyor. Apple Harita, Mail, Cüzdan ve Siri üzerinden marka görünürlüğü sağlayan araçlar sunuluyor. Bu yaz itibarıyla ABD ve Kanada'daki işletmeler Apple Maps üzerinde yerel reklam kampanyaları oluşturabilecek. Reklamlar, kullanıcıların arama sonuçlarında üst sıralarda görüntülenecek ancak Apple'ın gizlilik odaklı yaklaşımı korunarak kullanıcı verilerinin izlenmesi veya paylaşılması söz konusu olmayacak.

Apple Business eşlik uygulaması ile e-posta ve takvim özellikleri iOS 26, iPadOS 26 veya macOS 26 gerektiriyor. Ek iCloud depolama alanı kullanıcı başına aylık 0,99 dolardan başlayan fiyatlarla sunulurken, AppleCare+ for Business kapsamı aylık 6,99 dolardan başlıyor.