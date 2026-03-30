Instagram kullanıcılarını yakından ilgilendiren “ücretli abonelik” iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde sosyal medyada yayılan “hikayeleri gizli izleme, reklamların kaldırılması” gibi özelliklerin ücretli olacağı öne sürülürken, konuya ilişkin gerçek tablo daha netleşmeye başladı.

Meta premium abonelik sistemini test ediyor

Instagram’ın bağlı olduğu Meta, platformları için yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Şirketin Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta premium abonelik sistemini test etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu modelde kullanıcılar isteğe bağlı olarak ücretli paketlere geçebilecek ve ek özelliklerden yararlanabilecek.

Ücretsiz kullanım devam edecek

Ortaya çıkan bilgilere göre en kritik detay şu: Instagram tamamen ücretli olmuyor.

Platformun temel özellikleri (paylaşım, hikaye, mesajlaşma gibi) ücretsiz kalmaya devam edecek. Ücretli sistem ise yalnızca ekstra özellikler için geçerli olacak.

İddia edilen özellikler neler?

Sızıntılara ve test edilen özelliklere göre premium abonelikte şu imkanlar gündemde:

- Hikayeleri karşı tarafa görünmeden izleme

- Hikayeyi birden fazla kez izleyenleri görme gibi gelişmiş analizler

- Reklamsız kullanım seçeneği

- Takip etmeyenleri görme gibi ek kontrol araçları

Bu özelliklerin bir kısmının test aşamasında olduğu ve kesinleşmediği belirtiliyor.