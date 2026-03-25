Yeni sistemle birlikte içerik üreticileri, tek bir Reels videosuna 30 farklı ürün bağlantısı ekleyebilecek. Daha önce takipçilerini ürünlere yönlendirmek için "bio'daki link" gibi üçüncü parti çözümlere başvurmak zorunda kalan kullanıcılar, artık ürün tanıtımlarını doğrudan video içinde yapabilecek.

Reels alışveriş bağlantısı nasıl çalışacak?

Meta'nın kademeli olarak sunacağı bu özellik, hem Instagram hem de Facebook üzerinde geçerli olacak. Ancak iki platform arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Instagram tarafında içerik üreticileri birden fazla satıcıya ait geniş bir ürün yelpazesine bağlantı verebilecekken, Facebook kullanıcıları şimdilik yalnızca Amazon gibi pazar yeri ortaklarının ürünlerini etiketleyebilecek. İlerleyen süreçte Temu ve eBay gibi platformların da sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Meta neden bu adımı atıyor?

Bu hamle, Meta'nın sosyal ticaret alanında rakipleriyle arasındaki mesafeyi kapatma stratejisinin bir parçası. TikTok ve YouTube Shorts uzun süredir uygulama içi alışveriş ve affiliate özellikleri sunuyordu. Reels alışveriş bağlantısı ile Meta, içerik üreticilerinin ilham verdikleri ürünleri doğrudan satışa dönüştürmesini sağlayarak bu rekabete güçlü bir yanıt veriyor.

İçerik üreticileri için ne değişecek?

Özelliğin en dikkat çekici taraflarından biri, Meta'nın şu an için bu satışlardan herhangi bir komisyon almayı planlamıyor olması. Ancak şirketin, kullanıcıların alışveriş davranışlarına dair elde edeceği verileri reklam ekosistemini güçlendirmek için kullanacağı öngörülüyor. Moda, teknoloji ve yaşam tarzı alanlarında içerik üreten kişiler için bu yenilik, kısa video formatını doğrudan bir gelir kanalına dönüştürme fırsatı sunuyor.

Öte yandan içerik üreticilerinin bağlantı sayısını dengeli tutması büyük önem taşıyor. Tek bir videoya çok fazla ürün yerleştirmek, izleyici deneyimini olumsuz etkileyebilir ve etkileşim oranlarını düşürebilir. Stratejik bir yaklaşımla kullanıldığında ise Reels videoları, hem izleyiciler hem de üreticiler için verimli bir alışveriş deneyimine dönüşebilir.