Kaynaklar, 33 yaşındaki aktrisin evlilikte ilk kez tamamen vazgeçtiğini aktarıyor. Osborne'un ise bu karardan büyük şok yaşadığı ve panikle karşıladığı belirtiliyor. Yıllar boyunca aldatma iddiaları ve kısa süreli ayrılıklarla sarsılan çift, daha önce her seferinde barışmayı başarmıştı. Ancak bu sefer durum farklı görünüyor.

Ayrılığın asıl merak konusu

Dan Osborne ve Jacqueline Jossa çiftinin ayrılığındaki kırılma noktası, Osborne'un eşinden habersiz bir ev satın alması oldu. Eski reality TV yıldızı, 2025 yılında Essex bölgesinde eşine söylemeden bir mülk edindi. Bu durum ortaya çıktığında Jossa, büyük bir ihanet duygusu yaşadı. Kaynaklar, Osborne'un ilişkinin biteceğine inanarak kendi geleceğini güvence altına almak istediğini aktarıyor.

Çiftin ortak evi olan ve üç yıl boyunca tadilat yapılan 2 milyon sterlin değerindeki Essex malikanesi de satışa çıkarıldı. Bu hamle, ayrılığın kalıcı olduğunun en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Jacqueline Jossa kimdir?

Jacqueline Jossa, 2010 yılında henüz 17 yaşındayken BBC'nin efsanevi dizisi EastEnders'da Lauren Branning rolüyle şöhrete kavuşan İngiliz aktris. 2018'de diziden ayrılan Jossa, 2019'da I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! yarışmasını kazanarak "Ormanın Kraliçesi" unvanını elde etti. 2023'te EastEnders'a tam zamanlı olarak geri dönen aktris, ağrı kesici bağımlılığı konulu hikâyesiyle eleştirmenlerden büyük övgü aldı. Oyunculuğun yanı sıra Kent bölgesinde drama, dans ve şarkı eğitimi veren bir sahne sanatları akademisi de işletiyor.

Dan Osborne kimdir?

Dan Osborne, İngiliz reality TV dünyasında The Only Way Is Essex (TOWIE) programıyla tanınan 33 yaşında bir medya figürü. Sosyal medyada güçlü bir takipçi kitlesine sahip olan Osborne, fitness ve yaşam tarzı içerikleriyle de biliniyor.

Çift, 2013'te bir ödül töreninde tanışmış ve 2017'de evlenmişti. İki kızları Ella (11) ve Mia (7) bulunan çiftin ortak açıklamasında çocuklarının her zaman öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.